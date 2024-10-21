Долгожданный кроссовер Nissan по цене Duster показали в деталях в сети

Долгожданный кроссовер Nissan Kicks 2 поколения полностью рассекретили официально как бюджетную модель нового поколения для молодых покупателей. Модель по цене Renault Duster детально показали в сети.

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Аккуратный и в то же время эффектный дизайн выполнили в современном корпоративном стиле, машина похожа на другие новые кроссоверы Nissan. Интересно выглядят тонкие фары и решетка под ними. Оригинально выполнены "полосатые" дневные ходовые огни. Машину показывает Carscoops.

В задней части по последней моде нарисовали необычные фонари геометричной формы. Покупателям предложат разные цветовые схемы для кузова с контрастной крышей.

Длина кузова составила 4366 мм при колесной базе в 2664 мм. Благодаря использованию современной платформы CMF-B автомобиль получился безопасным и просторным. В оснащении есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, контроль разметки и мониторинг слепых зон.

Бензиновый двигатель объемом 2 л выдает мощность 141 л.с. Цена Nissan Kicks 2024 года стартует с 23 220 долларов за базовый вариант.

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