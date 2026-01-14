Долгожданный кроссовер Mazda оказался недорогим. Фото

Долгожданный кроссовер Mazda CX-5 2026 года отправился в продажу как недорогой автомобиль самого популярного сегмента. Со сменой поколения машине удалось сохранить низкую цену и стать современнее.

Ранее модель Mazda CX-5 получила цену в Европе, а теперь обзавелась американским прайсом. В США новая Mazda CX-5 появится с прежним бензиновым двигателем объемом 2,5 л мощностью около 190 л.с. Американская цена Mazda CX-5 третьего поколения – от 29 990 долларов за базовый вариант. Об этом стало известно Carscoops.

Для японского кроссовера Mazda также подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. Компания разработала гибридную силовую установку на базе этого ДВС. Однако такая модификация в линейке появится позже.

Цена Mazda CX-5 2026 модельного года в Европе – от 35 000 евро. Для европейских покупателей пока подготовили единственный бензиновый мотор объемом 2,5 л мощностью 140 л.с. Его можно заказать как составе переднеприводной трансмиссии, так и с полным приводом.

