Долгожданный Kia Sportage 2025 года: каким будет новый кроссовер

Новый кроссовер Kia Sportage 2025 года уже почти готов к мировой премьере. Недорогой автомобиль пользуется высоким спросом во всем мире. Поэтому соперник Toyota RAV4 и Mazda CX-5 после модернизации является долгожданной новинкой.

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Эту машину показали в сети в новом ярком дизайне. В Carscoops создали свой вариант внешности модели. Для этого использовали информацию о дизайне тестовых прототипов, которые как раз проходят дорожные испытания.

Новый Kia Sportage 2025 представят официально ближе к концу 2024 года. Официальных подробностей о машине пока нет. Но очевидно, что производитель модернизирует внешность модели.

Традиционно, корейская компания смело экспериментирует с внешностью своих машин даже в рамках рестайлинга, не говоря уже о полноценной смене поколения. Поэтому стоит ожидать пересмотренные переднюю и заднюю часть, другие бамперы и наружную светотехнику.

Возможно, изменится архитектура и оформление салона Kia Sportage 2025. Однако точно обновят мультимедийную систему и увеличат мониторы. С технической точки зрения ожидается усиленный акцент на гибридных силовых установках.

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