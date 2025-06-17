Долгожданный доступный внедорожник Kia Tasman сделали круче. Фото

Долгожданный доступный внедорожник Kia Tasman 2025 года уже официально полностью рассекретили и отправили в продажу. Автомобиль удивил своим необычным дизайном и практичными решениями. А теперь эту машину сделали еще круче.

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На канале Digimods DESIGN показали пикап Kia Tasman HD. Аббревиатура расшифровывается как Heavy Duty – традиционно это выносливые грузовые автомобили для трудных задач. Но в линейке модели Kia Tasman такого варианта сейчас нет.

Ранее стало известно, что для нового Kia Tasman запланировали жизненный цикл длиной 8-12 лет. В дальнейшем линейку модели расширят гибридной и даже полностью электрической модификациями.

Также появится крутой пикап по мотивам концепта Kia Tasman Weekender, который также известен как WKNDR. Этот внедорожник выглядит как соперник Ford Ranger Raptor с расширенными колесными арками, увеличенным клиренсом и 35-дюймовыми покрышками BF Goodrich для бездорожья.

Цена Kia Tasman 2025 – от 25 750 долларов за базовый вариант с задним приводом и 2,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 281 л.с.

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