Долгожданный дешевый EV Джеффа Безоса оказался очень популярным

Новый электромобиль Slate Truck EV, который появился благодаря инвестициям от Джеффа Безоса, является долгожданным дешевым соперником Tesla. Американский бюджетный пикап оказался очень популярным.

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По информации Carscoops, количество заказов уже превысило 100 000. Это можно считать большим успехом. При этом в компании отмечают, что аудитория у Blank Slate (базовый вариант с самым простым оснащением) сложилась разнообразная: молодые специалисты, новые водители в поисках первой машины, пожилые американцы.

Пикап Slate Truck получил простой геометричный силуэт, прямые линии и круглые фары – все те модные штуки, которые мы так любим сегодня. В кабине есть два кресла, а позади – длинный грузовой отсек.

Спецификация пикапа Slate Truck EV оказалась максимально простой, чтобы удешевить производство. Однако в компании подготовят широкую линейку аксессуаров, включая кожух для грузового отсека и комплект установки дополнительных кресел. Таким образом машину можно превратить в полностью закрытый SUV для пятерых человек.

Единственный электромотор выдает 201 л.с. Запас хода Slate Truck – 240 и 380 км в зависимости от размера батарейного блока (52 и 84 кВтч). В Slate Auto обещали цену Slate Truck EV менее $20 000 с учетом налоговой скидки. Но эти меры отменили, поэтому цена приблизится к 25 000 долларов.

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