Новый кроссовер GM вдвое дешевле Duster поразил возможностями. Фото

Новый Wuling Starlight 560 2026 модельного года от GM показали на официальных фото как современный бюджетный автомобиль. Он оказался вдвое дешевле Renault Duster. Машина при этом поразила своими возможностями практичности.

Видео дня

О машине стало известно Autohome. Две компании (SAIC и General Motors) давно сотрудничают и разрабатывают бюджетные модели в Китае. Дешевый кроссовер Wuling Starlight 560 – очередной результат совместной работы.

Дизайн вышел вполне современным, но спокойным. Это необычно сегодня, когда даже бюджетные семейные модели пытаются сделать агрессивными и "спортивными" снаружи. При этом китайский кроссовер даже не выглядит дешевым в сравнении с ранними моделями Wuling благодаря обновленному корпоративному стилю.

С длиной кузова 4745 мм (колесная база равна 2810 мм), шириной 1850 мм и высотой 1755 мм автомобиль предлагает очень вместительный и практичный салон на 7 мест (5 в базовом исполнении).

Покупателям предложат бензиновый вариант на 170 л.с. и полностью электрическую 136-сильную модификацию с запасом хода около 300 км. В гибридной модификации автомобиль тоже отправится в продажу. Ориентировочная цена Wuling Starlight 560 – от 10 000 долларов.

OBOZ.UA уже показывал ранее новый недорогой кроссовер Subaru.