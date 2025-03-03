Renault создала недорогого соперника RAV4: что это за кроссовер. Фото

Новый кроссовер Renault Austral 2026 модельного года готовят к премьере. В свое время этот автомобиль создали как недорогого соперника Toyota RAV4. Недорогую модель после модернизации показали на фото с более современным дизайном.

Видео дня

Рестайлинг подготовили даже несмотря на то, что Austral не так давно вышел на рынок. Но в L'Argus уже показали автомобиль с новым дизайном. Кроссовер после рестайлинга стал похож на модели Renault Rafale и Scenic E-Tech.

Ранее машину показывали на фото во время ходовых испытаний. Это был тестовый прототип, внешность которого скрывали камуфляжем и пленками. Но внешность модели со всех сторон перестала быть секретом до премьеры.

Новый Renault Austral получил измененную наружную светотехнику простой геометрической формы, другие воздухозаборники и новые бамперы. Кроссовер Renault Austral – все еще относительно новая модель. Автомобиль появился в 2022 году как замена дешевому Renault Kadjar.

Новый Austral получит бензиновые и гибридные силовые установки. Вскоре об обновленной модели появится больше информации.

OBOZ.UA ранее рассказывал про другой кроссовер от Renault.