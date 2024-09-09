Долгожданный бюджетный кроссовер Skoda 2025 года показали официально

Долгожданную Skoda Elroq 2025 года готовят к премьере. Электрическая модель станет бюджетным кроссовером нового поколения и придет на смену Skoda Karoq. Автомобиль показали на официальных изображениях.

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Электромобиль Elroq длиной около 4,5 м получит просторный салон и широкие функциональные возможности. Ожидается несколько вариантов: мощностью от 170 до 299 л.с. и запас хода до 560 км. Машину показали на сайте компании.

В линейке чешского автопроизводителя новинка будет находиться ниже электрического кроссовера Skoda Enyaq и окажется доступнее. Упомянутую модель в ближайшее время также ждет обновление.

Автомобиль предложит очень практичный вместительный салон. Сообщалось ранее, что в салоне Skoda Elroq 2025 модельного года появится специальная отделка.

Речь идет о материалах Recytitan и Technofil. Это отделка из переработанных бутылок из-под воды, старых рыболовных сетей и ношеной одежды. Полное соответствие экологичной направленности новой модели Skoda.

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