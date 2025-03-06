Знаменитый бестселлер Ford Focus уходит навсегда: когда остановят конвейер

На протяжении своей почти 30-летней истории модель Ford Focus была знаменитым недорогим бестселлером и по-настоящему культовой машиной. Теперь она уходит навсегда, производитель объявил об остановке конвейера.

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О подтвержденных планах Ford стало известно Motor1. В немецком городе Саарлуи предприятие по сборке Ford Focus будет функционировать до ноября 2025 года. После завод остановит конвейер. Ранее сообщалось, что без работы останутся 3500 человек.

В первую очередь отказ от Ford Focus связывают с падением продаж. В компании отмечают, что хотят производить машины самых популярных сегментов. Хотя соперники Focus других брендов остаются востребованными.

Ожидалось, что после окончания жизненного цикла модели Focus немецкое предприятие займется производством нового электромобиля. Однако для этих целей компания выделила другие заводы. Интересно, что преемника Focus пока не разрабатывают.

На заводе планировали оставить 1000 сотрудников. Пока неизвестно, какую работу они будут выполнять. Скорее всего, речь идет о производстве последних партий.

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