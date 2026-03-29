Долгожданный бюджетник Renault показали в самом практичном виде

Новый Renault Twingo E-Tech – долгожданный бюджетник и самый дешевый электромобиль французской компании. Автомобиль с очень стильным дизайном теперь показали в самом практичном виде с большим багажником.

Про новый электрокар Renault Twingo Electric стало известно Autocar. Это фургон на базе модели, которая лишилась задних кресел. Теперь объем багажника Renault Twingo составляет 800 л.

Бюджетник Renault Twingo E-Tech Electric получился компактным с длиной кузова 3789 мм при колесной базе 2493 мм. Стандартный пассажирский хэтчбек уже поступил в продажу по цене от 19 490 евро. Однако в некоторых европейских странах стоимость снижается до 15 000 евро благодаря государственным субсидиям.

Переднеприводный Renault Twingo EV оснащается 80-сильным электромотором, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 12,1 с. Максимальная скорость составляет 130 км/ч. Батарея емкостью 27 кВтч обеспечивает запас хода 260 км.

