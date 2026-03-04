Долгожданный бюджетник Nissan может стать лучшим авто в мире. Фото
Долгожданный электрокар Nissan Leaf 2026 года уже дебютировал официально с низкой ценой и эффектным дизайном. Новинка метит на звание лучшего авто в мире, хотя победу могут вырвать и другие машины.
Компактный кроссовер Nissan Leaf 3 поколения с ценой менее $30 000 всех заинтересовал. И, как стало известно Carscoops, электромобиль попал в сокращенный список финалистов конкурса World Car of the Year 2026.
Шансы на победу действительно высоки, однако за первое место борются еще два претендента – кроссоверы Hyundai Palisade и BMW iX3. Итоги подведут 1 апреля в рамках Автошоу в Нью-Йорке.
Ранее эксперты ежегодного конкурса "Всемирный автомобиль года" обнародовали полный список, в который вошли предварительные финалисты. Именно эту подборку в итоге сократили до трех претендентов.
Лучшие автомобили 2026 года – финалисты World Car of the Year:
- Audi Q5 / SQ5;
- BMW iX3;
- BYD Seal 6 DM-i;
- Hyundai Ioniq 9;
- Hyundai Palisade;
- Kia EV4;
- Kia EV5;
- Mercedes-Benz CLA;
- Nissan Leaf;
- Toyota RAV4.
