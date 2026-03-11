Долгожданный бюджетник Dacia вместо Megane показали в подробностях

Долгожданную бюджетную модель Dacia Striker 2027 года показали на качественных фото в подробностях после официальной премьеры. Фактически новинка займет место хэтчбека Megane с ДВС после того, как модель Renault превратилась в электрокар.

Как напоминает OBOZ.UA, новая Dacia Striker – теперь флагман румынского производителя. Это стильный автомобиль, который предложит практичность и низкую цену.

Бюджетник Dacia Striker отправится в продажу до конца 2026 года. Дизайн Dacia Striker выполнили в обновленном корпоративном стиле компании.

Новый Striker, который ранее был известен как Dacia C-Neo, станет недорогим соперником Skoda Octavia, VW Golf и Opel Astra. При этом автомобиль демонстрирует популярный формат приземистого кроссовера.

В линейке появятся и гибридные варианты, и даже полноприводная модификация для лифтбэка с длиной кузова 4,6 м. Новая Dacia должна сочетать просторный салон, современные технологии и низкую цену до 25 000 евро.

