Долгожданный бюджетник Chevrolet почти готов к премьере: каким он будет

Долгожданный бюджетный электрокар Chevrolet Bolt 3 поколения готовят к премьере. У нового автомобиля сегмента EV будет современный дизайн и привлекательная цена. Это позволит модели стать популярной.

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В сети продемонстрировали вариант дизайна нового соперника Nissan Leaf. Модель Chevrolet Bolt EV показали на канале TALKWHEELS. Это небольшой хэтчбек, но уже известно, что линейка моделей Chevrolet Bolt будет представлена несколькими разными автомобилями. В том числе кроссовером.

Доступный электромобиль Chevrolet будут производить на американском заводе в Канзас-Сити после модернизации предприятия. Автомобиль оснастят литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP). Благодаря этому разработку машины удастся ускорить и удешевить электрокар.

Изначально в GM планировали отказаться от разработки модели следующей генерации. Но спрос на Bolt показал, что новая машина нужна рынку. Прогнозируемая цена – менее 30 000 долларов.

Также покупатели в дальнейшем получат еще один вариант Chevrolet Bolt 3 поколения. Эта машина, как ожидается, будет еще дешевле.

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