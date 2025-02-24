Долгожданного недорогого соперника RAV4 от Citroen полностью рассекретили. Фото

Новый кроссовер Citroen C5 Aircross 2026 модельного года станет соперником Toyota RAV4 и других недорогих кроссоверов популярного сегмента. Пока модель готовят к премьере, ее полностью рассекретили в сети.

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Благодаря Motor.es стало известно, как будет выглядеть французский кроссовер. Машину показали в сети на первых изображениях в серийном варианте. Это патентные картинки, которые отражают готовый дизайн.

Автомобиль выполнили на основе концепта, который официально показали в рамках Автошоу в Париже. Очевидно, что серийная модель будет почти полностью ему соответствовать.

На внешность автомобиля сильно повлияла младшая модель Citroen C3. При этом на предшественника, которого сейчас предлагают покупателям, новинка совсем не похожа. Также автомобиль станет крупнее.

Кроссовер Citroen C5 Aircross 2 поколения станет ближайшим родственником новых Peugeot 3008 и Opel Grandland. Значит, в линейке C5 Aircross появятся гибриды (136-195 сил) и полностью электрические силовые установки.

Электромобили предложат в нескольких модификациях (210 л.с., батарея 73 кВтч, 525 км запас хода; 320 л.с., 73 кВтч, 525 км; 230 л.с., 98 кВтч, 700 км).

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