Dodge готов начать продажи долгожданной недорогой модели: у нее странное имя

Новый Dodge Charger 2025 года подготовили к старту продаж в самом недорогом исполнении. Долгожданная модель сперва дебютировала как электромобиль, но производитель также разработал бензиновую модификацию Sixpack. Самый мощный вариант получит странное имя.

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Мощный электрокар Dodge Charger Daytona отправился в продажу с несколькими силовыми установками мощностью 496 и 670 л.с. Оба варианта двухмоторные и полноприводные. Запас хода – от 418 до 510 км в зависимости от исполнения. Carscoops рассказывает про бензиновую модификацию.

Стало известно, что самый мощный бензиновый маслкар назовут Dodge Charger Outlaw ("Вне закона" или "Разбойник"). Название действительно странное, но производитель наверняка пытается подчеркнуть хулиганский характер, которым известен Charger.

Ранее появлялась информация, что бензиновый Dodge Charger Sixpack появится летом 2025 года. Маслкар с ДВС получит не классический V8, а рядный 6-цилиндровый мотор объемом 3 л в вариантах форсировки на 420 и 550 сил. Новый Dodge Charger 2025 года доступен в кузовах купе и седан.

Цена Dodge Charger пока неизвестна. Ожидается, что базовый бензиновый маслкар будет стоить около 35-40 тысяч долларов, в то время как за электрокар просят минимум 59 000 долларов.

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