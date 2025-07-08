Новый дешевый Hyundai для большой семьи получил стильный дизайн. Фото

Дешевая модель Hyundai Stargazer отличается высокой практичностью, чтобы обеспечивать комфорт для большой семьи. Производитель подготовил новый вариант автомобиля с модернизацией для 2025 года. На фото уже заметен стильный дизайн.

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Доступный минивэн Hyundai Stargazer 2025 сделали еще более похожим на кроссовер. Модель показали на первых официальных фото перед премьерой. Подробности стали известны Carscoops.

Пока производитель продемонстрировал тизеры автомобиля с целью заинтриговать публику. Однако основные изменения уже видны. Изменилось оформление передней части, появились другие фонари сзади. В целом просматривается более геометричный стиль.

Салон Hyundai Stargazer предлагает 6 или 7 посадочных мест в зависимости от модификации. Скорее всего, в этом плане изменений не произойдет. Как и в технической части.

В движение новинку приводит экономичный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 115 л.с. Привод у модели только передний, но с плохими дорогами поможет справиться увеличенный клиренс. Цена Hyundai Stargazer – чуть более 20 000 долларов.

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