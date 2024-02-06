Для Tesla готовится новый недорогой соперник: фото Rivian R2

Электрический кроссовер Rivian R2 – следующая модель американского стартапа и первенец автопроизводителя в относительно компактном сегменте. Компания Rivian является одним из самых опасных соперников Tesla, поэтому расширяет свое присутствие в нескольких сегментах.

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Об новинке рассказывает Motor1. Электрический кроссовер Rivian R2 готовят к премьере, которая состоится совсем скоро – 7 марта 2024 года. Модель окажется самой дешевой в линейке производителя.

Ожидается, что цена автомобиля будет колебаться около 40 000 долларов. Задел на соперничество с Tesla Model Y очевиден.

Новый Rivian R2 получится относительно компактным кроссовером. Модель должна сохранить знакомый дизайн других моделей компании, но станет более удобным и подходящим для молодых покупателей предложением.

Для производства автомобиля компания строит завод в американском штате Джорджия стоимостью 5 млрд. долларов. Серийное производство модели планируют наладить в 2026 году. А все детали узнаем совсем скоро после премьеры.

OBOZ.UA ранее показывал новую модель Tesla, у которой обнаружили несколько серьезных проблем.