Дизайн самого дешевого электроседана BMW получит другая модель

Долгожданная модель BMW i3 2027 года дебютировала с эффектным дизайном как самый дешевый электрический седан производителя. Стиль этой машины скоро появится на другой модели компании.

Видео дня

Медиа уже сообщали, что над модернизацией спортивного седана BMW M5 производитель активно работает. А на канале CarSpyMedia показали тестовый прототип мощного автомобиля с обновленной внешностью. Но детали скрывают под маскировочной пленкой на кузове.

Новую BMW M5 2027 года также выполнят в стиле Neue Klasse от BMW i3. Этот дизайн с отсылками к классическим моделям компании начал распространяться на линейку машин.

Ранее также сообщалось, что производитель готовит расширение линейки электромобиля BMW i3. Речь идет про новый спорткар BMW iM3 или BMW i3 EV (возможные названия). Топовый электрокар предложит около 1000 л.с., полный привод, режим с имитацией КПП, а также искусственные звуки двигателя.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый недорогой кроссовер Renault с необычным дизайном.