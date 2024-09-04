Дешевый внедорожник Toyota превратили в доступный дом на колесах

Новая Toyota Tamaraw, которая также известна под именем Toyota Hilux Champ, – это самый дешевый внедорожник японской компании. Бюджетник выполнили в стиле классического Land Cruiser, а теперь превратили в дом на колесах.

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Детали сообщает Carscoops. Тайская компания Carryboy показала кемпер на базе Toyota Hilux Champ. В кабине могут разместиться до шести человек, появилась ванная комната, обеденная зона и 32-дюймовый телевизор.

В зависимости от предпочтений покупателя, итоговая цена полностью оснащенного автодома может дойти до 70 000 долларов. Недорого для этого сегмента.

Внедорожник Toyota Tamaraw назвали в честь филиппинского буйвола тамарау. Будущие владельцы смогут купить машину почти в любом виде благодаря широким возможностям кастомизации.

Среди конфигураций – не только дом на колесах, но также "спортивный" пикап и многие виды легких коммерческих автомобилей. Еще предусмотрены транспортные средства специальных служб с профессиональным оборудованием.

Напомним, OBOZ.UA ранее уже показывал новый кроссовер SsangYong, который получил удивительную цену.