Дешевый внедорожник Suzuki превратили в огромный практичный автомобиль

Знаменитый дешевый внедорожник Suzuki Jimny известен как компактный вездеход. В сети превратили эту модель в большой автомобиль. Так получилось намного практичнее.

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Такой вариант модели понравился бы самым практичным покупателям. На данный момент самая вместительная модификация Suzuki Jimny предлагается в пятидверном кузове. Однако такой автомобиль в длину не превышает 4 м, а в дополнение к салону для пятерых человек есть небольшой багажник. Цифровой художник Theottle улучшил и преобразил эту машину.

Suzuki Jimny получил особую внешность и измененную конструкцию. Пускай и только на рендерах. Теперь это пикап. Выглядит очень необычно. И, кажется, хотелось бы увидеть такой вариант модели в свободной продаже.

Визуально автор увеличил длину кузова за счет растянутой колесной базы. Вдобавок появился вместительный грузовой отсек.

Объектом вдохновения в этом случае стал пикап Toyota Tundra – намного более крупный автомобиль для рынка США. В квадратный дизайн Suzuki Jimny такие изменения внедрили очень органично.

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