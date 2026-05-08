Дешевый соперник Duster от Chevrolet порадовал экономичностью. Фото
Новый Chevrolet Sonic 2026 года рассекретили как современный бюджетный кроссовер. Соперник Renault Duster порадовал низкой ценой и экономичностью – это наверняка понравится покупателям.
Производитель официально рассказал про новый Chevrolet Sonic. Компания уже провела премьеру автомобиля. Дизайн кроссовера Chevrolet Sonic рассекретили на качественных фото.
Спереди автомобиль выглядит очень современно с модной многоуровневой светотехникой. Сзади – стильные фонари с эффектной графикой. На модели Sonic дебютировал обновленный логотип Chevrolet – с черными акцентами и подсветкой.
Модель Sonic с длиной кузова 4230 мм построили на платформе бюджетника Chevrolet Onix. Экономичная силовая установка представлена литровым двигателем мощностью 115 л.с. с комбинированным расходом топлива 6,7 л/100 км. Цена Chevrolet Sonic 2026 года – от 26 000 долларов.
Название модели Chevrolet Sonic вернули в линейку как современный практичный кроссовер для городских условий. Хотя ранее так назывались маленькие хэтчбек и седан, которые нам известны как Chevrolet Aveo.
