Дешевый соперник Duster от Chevrolet порадовал экономичностью. Фото

Новый Chevrolet Sonic 2026 года рассекретили как современный бюджетный кроссовер. Соперник Renault Duster порадовал низкой ценой и экономичностью – это наверняка понравится покупателям.

Видео дня

Производитель официально рассказал про новый Chevrolet Sonic. Компания уже провела премьеру автомобиля. Дизайн кроссовера Chevrolet Sonic рассекретили на качественных фото.

Спереди автомобиль выглядит очень современно с модной многоуровневой светотехникой. Сзади – стильные фонари с эффектной графикой. На модели Sonic дебютировал обновленный логотип Chevrolet – с черными акцентами и подсветкой.

Модель Sonic с длиной кузова 4230 мм построили на платформе бюджетника Chevrolet Onix. Экономичная силовая установка представлена литровым двигателем мощностью 115 л.с. с комбинированным расходом топлива 6,7 л/100 км. Цена Chevrolet Sonic 2026 года – от 26 000 долларов.

Название модели Chevrolet Sonic вернули в линейку как современный практичный кроссовер для городских условий. Хотя ранее так назывались маленькие хэтчбек и седан, которые нам известны как Chevrolet Aveo.

OBOZ.UA уже рассказывал про долгожданный бюджетный кроссовер Skoda.