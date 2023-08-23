Дешевый Kia Rio снимут с производства: преемник уже готов. Фото

Kia Rio – один из самых дешевых автомобилей корейского бренда. Бюджетную модель снимут с производства до конца 2023 года. Но преемник модели с другим именем уже готов.

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О производственных планах Kia сообщает Automotive News. В Европе заказы на доступную модель Rio уже не принимают и распродают складские запасы. В США автомобиль покинет рынок уже до конца 2023 года.

Пока неизвестно, получит ли имя Rio продолжение – оно существует в модельной линейке с 1999 года. Однако в качестве преемника на некоторых рынках выступит новый Kia K3.

В компании решили объединить две модели (Rio и Cerato/Forte) и предложить нечто среднее, чтобы охватить два сегмента сразу. Таким образом компактный седан, который фактически вырос из Rio, стал крупнее.

Длина Kia K3 составляет 4545 мм, колесная база – 2670 мм, ширина равна 1765 мм, а высота – 1475 мм. Дизайн модели сделали стремительным и смелым, здесь собраны самые современные тенденции, которые прежде не опускались до сегмента откровенно доступных седанов.

Модель оснастят базовым 1,6-литровым бензиновым двигателем и более мощным агрегатом объемом 2 л. Характеристики рассекретят позже. Возможно, в дальнейшем в линейке появится гибридная модификация в качестве топового варианта с самым богатым оснащением.

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