Дешевый электрокар для тяжелых условий показали на фото: детали

Новый электрический внедорожник Alpha Wolf – настоящее бюджетное предложение для своего сегмента. Дешевую новинку рассекретили со всеми деталями и показали на фото.

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Производство пикапа Alpha Wolf стартует в конце 2023 года. На выбор покупателям предложат несколько модификаций и широкий ассортимент аксессуаров. О машине сообщает Autoblog.

Электромобиль Alpha Wolf получил простой дизайн в ретро-стиле. Это собирательный образ автомобилей 80-х годов прошлого столетия, переосмысленный на новый лад. Выглядит стильно и лаконично.

В движение внедорожник в базовом исполнении приводит один электрический двигатель мощностью 284 л.с. В топовом варианте моторов уже два, а суммарная отдача возрастает до 568 л.с. Наверняка у такой машины примечательная разгонная динамика.

Батарей будет две: емкостью 65 кВт и 85 кВтч с максимальным запасом хода до 443 км. Производитель отдельно отметил, что в тяжелых условиях на бездорожье электромобиль проявит себя хорошо.

Цена Alpha Wolf – от 36 000 до 46 000 долларов. С такими характеристиками и возможностями в этой ценовой ветке у пикапа просто нет конкурентов.

OBOZREVATEL уже рассказывал о самом дешевом кроссовере Opel, который еще не представили официально. Однако машина попала на фото – модель получит электрический вариант.