Дешевый автомобиль Джеффа Безоса показали в самом практичном виде

Новый дешевый электромобиль Slate Truck EV от Джеффа Безоса из Amazon уже рассекретили официально в мелких подробностях. А теперь эту машину показали в сети в самом практичном виде.

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Проект дизайна подготовили в InsideEVs. Это новый Slate Truck EV с вместительным пятидверным кузовом. Дело в том, что на рынок модель выведут только с коротким кузовом и двумя дверьми. Такое ограничение понравилось не всем. Неизвестно, размышляют ли в копании над расширением линейки.

Но бюджетный пикап и без того уже порадовал практичностью. В грузовой отсек Slate Truck EV поместятся листы фанеры размером 1,2х2,4 м (стандартные листы 4х8 футов). Конечно, борт багажника придется опустить – листы свисают (как и в любом другом пикапе). Груз лишь необходимо дополнительно закрепить.

Зарубежные СМИ преподносят новый бюджетник именно как электромобиль Джеффа Безоса. Хотя, на самом деле, американский миллиардер является крупным инвестором (с неизвестной долей вовлеченности).

Единственный электромотор выдает 201 л.с. Запас хода Slate Truck – 240 и 380 км в зависимости от размера батарейного блока (52 и 84 кВтч). Цена Slate Truck менее 20 000 долларов стала возможной в том числе благодаря федеральным скидкам. В продаже ожидается в 2026 году.

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