Дешевые Chevrolet Cruze с пробегом: почему их нельзя покупать

Б/у Chevrolet Cruze пользуется заметной популярностью на украинском вторичном рынке. Этому способствуют приятные цены и знаменитый бренд, но ужели большинство может ошибаться? На самом деле, эту машину с пробегом лучше не покупать.

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OBOZ.UA рассказывает о главной причине, по которой в этом классе стоит обратить внимание на другие модели. Несмотря на то, что эту модель построили на знакомых для концерна General Motors компонентах, существует дорогостоящий конструктивный просчет – турбина.

Профессиональные механики ругают ненадежные турбины на двигателях Chevrolet Cruze (особенно 1,4 л). А владельцам приходится платить за замену слишком часто. Доходит до того, что за жизненный срок машины можно заменить турбину четыре раза. Потом это надоедает и от машины избавляются, отправляя ее на вторичку – именно там потенциальный покупатель должен пройти мимо.

Возможны также проблемы с тормозной системой. Ругают ненадежные крепления рулевой рейки.

Еще одна немаловажная проблема – многие б/у Chevrolet Cruze попадают в Украину из США. Значит, почти все они уже побывали в ДТП, после чего были проданы на страховом аукционе и восстановлены. Это настоящий "красный флаг".

Что купить вместо Chevrolet Cruze

Этот известный автомобиль выступает в довольно популярном сегменте. И это хорошо для покупателей, потому что на рынке есть альтернативы.

Например, седан и универсал Chevrolet Lacetti – эта модель является предшественником Cruze. Обладает теми же достоинствами, но в этом случае владельцы, кроме низких эксплуатационных расходов, получают просторный салон, вместительный багажник и действительно надежную конструкцию.

Еще один хороший вариант – Skoda Octavia. При этом можно обращать внимание на модель любого поколения. Главное, сфокусироваться на техническом состоянии и ни в коем случае не покупать чипованные варианты с увеличенной мощностью двигателя.

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