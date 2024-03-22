Дешевую модель Suzuki с расходом 3 л/100 км показали на новых фото

Новую бюджетную модель Suzuki Swift 2024 года с низким расходом топлива недавно представили официально. Теперь долгожданную дешевую новинку показали на свежих фото в деталях.

OBOZ.UA напоминает, что японская компания в последнее время тесно сотрудничает с Toyota, поэтому новинка получила экономичную силовую установку.

Речь о гибриде на базе 1,2-литрового бензинового мотора с расходом топлива 2,8 л/100 км. Более мощный Suzuki Swift Sport получит гибрид с 129-сильным двигателем объемом 1,4 л. Также покупателям предложат базовые бензиновые варианты объемом 1 л (112 л.с.) и 1,2 л (91 л.с.).

Дизайн нового Swift оказался эволюционным. Эта модель всегда остается узнаваемой. На кузове появились более сложные линии, но внешность не претерпела кардинальных изменений.

Длина кузова равна 3860 мм при колесной базе в 2450 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1500 мм. Новинка построена на модернизированной платформе Heartect от предыдущего поколения модели.

В оснащении Suzuki Swift 4 поколения – камеры кругового обзора, новый комплекс систем безопасности, система предотвращения столкновений Dual Sensor Brake Support II, крупный монитор мультимедийной системы. Модель оценили примерно в 15 000 долларов в базовом исполнении.

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