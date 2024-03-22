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Дешевую модель Suzuki с расходом 3 л/100 км показали на новых фото

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
390
Suzuki Swift

Новую бюджетную модель Suzuki Swift 2024 года с низким расходом топлива недавно представили официально. Теперь долгожданную дешевую новинку показали на свежих фото в деталях.

OBOZ.UA напоминает, что японская компания в последнее время тесно сотрудничает с Toyota, поэтому новинка получила экономичную силовую установку.

Речь о гибриде на базе 1,2-литрового бензинового мотора с расходом топлива 2,8 л/100 км. Более мощный Suzuki Swift Sport получит гибрид с 129-сильным двигателем объемом 1,4 л. Также покупателям предложат базовые бензиновые варианты объемом 1 л (112 л.с.) и 1,2 л (91 л.с.).

Suzuki Swift

Дизайн нового Swift оказался эволюционным. Эта модель всегда остается узнаваемой. На кузове появились более сложные линии, но внешность не претерпела кардинальных изменений.

Длина кузова равна 3860 мм при колесной базе в 2450 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1500 мм. Новинка построена на модернизированной платформе Heartect от предыдущего поколения модели.

Suzuki Swift

В оснащении Suzuki Swift 4 поколения – камеры кругового обзора, новый комплекс систем безопасности, система предотвращения столкновений Dual Sensor Brake Support II, крупный монитор мультимедийной системы. Модель оценили примерно в 15 000 долларов в базовом исполнении.

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