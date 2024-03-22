Nissan показал новый доступный кроссовер вместо Juke. Фото

Компактный кроссовер Nissan Kicks выступает на рынке как альтернатива Nissan Juke. Модель 2 поколения представили официально. Недорогой автомобиль увеличился в размерах и стал современнее.

О новинке сообщили на сайте японской компании. Там же показали фото Nissan Kicks 2025 модельного года. Автомобиль выполнили в современном корпоративном стиле, машина похожа на другие новые кроссоверы Nissan. Внимание привлекают тонкие фары и широкая решетка под ними. Оригинально выполнены дневные ходовые огни, которые похожи на клавиши пианино.

В задней части по последней моде нарисовали необычные фонари геометричной формы. Покупателям предложат разные цветовые схемы для кузова с контрастной крышей.

Длина кузова составила 4366 мм при колесной базе в 2664 мм. Благодаря использованию современной платформы CMF-B автомобиль получился безопасным и просторным. В оснащении есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, контроль разметки и мониторинг слепых зон.

Бензиновый двигатель объемом 2 л выдает мощность 141 л.с. Цена Nissan Kicks 2 поколения приблизительно составит 25 000 долларов за базовое исполнение.

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