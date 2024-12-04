Дешевого соперника Logan от Honda показали официально. Фото

Бюджетный седан Honda Amaze 2025 модельного года – новый соперник Renault Logan, который будет сравним с ним по цене и размерам. Автомобиль уже показали на официальных фото, хотя полноценная премьера еще не состоялась.

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Детали сообщает Carscoops. Новая Honda Amaze 3 поколения скоро сменит своего предшественника. Автомобиль в первую очередь разработан для развивающихся рынков.

Дизайн нового бюджетника Honda Amaze выполнен по современным тенденциям и соответствует актуальному стилю японского бренда. Внимание привлекают прямые линии и элементы простых форм.

Оснащение Honda Amaze 2025 модельного года ожидается достойное: 10-дюймовый монитор, климат-контроль, круиз-контроль, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона, экстренное автоматическое торможение и система удержания в полосе.

Двигатель для Amaze 2025 пока предусмотрен один. Это бензиновый мотор объемом 1,2 л мощностью 90 л.с. Ожидаемая цена Honda Amaze – от 13 000 долларов.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, Subaru готовит к премьере новый недорогой внедорожник.