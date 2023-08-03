Дешевле Outback: новый кроссовер Subaru показали на первых фото

Новый кроссовер Subaru Levorg Layback 2024 модельного года – автомобиль повышенной проходимости, который в модельной линейке расположится ниже Outback. Машину показали перед премьерой на первых фото.

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Официальная презентация автомобиля состоится в сентябре. Новый Subaru Levorg Layback 2024, который окажется дешевле Outback, показали на официальном сайте автопроизводителя.

Фотографии новой модели затемнены, но акценты сделали на самых интересных моментах. Спереди показали узкие фары и огромную фальшрадиаторную решетку с хромированным декором.

Новый Layback – это универсал повышенной проходимости на базе модели Subaru Levorg. Но от донора новый кроссовер отличается увеличенным клиренсом и пластиковым обвесом.

На выбор покупателям могут предложить два мотора. Объемом 1,8 л (177 л.с.) и 2,4 л (260 л.с.). Привод обязательно будет полным, как и у всех машин Subaru.

Если покупателям новая модель понравится, производитель может рассмотреть возможность создания модификации Wilderness – нового суббренда, нацеленного на бездорожье. В таком случае универсал получит еще более высокий клиренс, внедорожные покрышки и яркие акценты в дизайне.

OBOZREVATEL уже сообщал о внедорожнике Ford. Компания еще не представила обновленную модель, но дизайн уже рассекречен.