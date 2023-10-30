Дешевле и быстрее, чем Nissan Leaf: ждем в Украине недорогой электрокар MG. Фото

В Украине начнут продажи нового электрокара MG 4 XPower AWD. Это топовая модификация стандартного хэтчбека MG 4, которая отличается высокой мощностью и быстрым разгоном. При этом автомобиль дешевле, чем Nissan Leaf.

Информацию о новинке разместили на украинском сайте производителя. MG 4 XPower AWD в первую очередь выделяется благодаря силовой установке. Она представлена двумя электромоторами, суммарная мощность – 435 л.с. (600 Нм крутящего момента).

Трансмиссия полноприводная. Разгон до 100 км/ч занимает всего 3,8 с. Но максимальная скорость ограничена отметкой 200 км/ч. Высокий запас хода MG 4 XPower AWD в 385 км обеспечивается батарейным блоком емкостью 64 кВтч.

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В оснащении MG 4 XPower AWD – бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, электропривод водительского сиденья, подогрев кресел и руля.

Цена MG 4 XPower AWD в Украине – 1 284 413 грн. Nissan Leaf дороже – 1 361 300 грн.

OBOZ.UA ранее рассказывал о новых дешевых моделях Nissan, которые получат электрические силовые установки.