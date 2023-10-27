Nissan наводнит рынок дешевыми автомобилями нового поколения

Nissan готовит к выходу на рынок несколько дешевых автомобилей нового поколения. Доступные электрокары компания планирует сделать очень популярными, благодаря чему будет очевиден контраст с ценами на машины, которые в последнее время стремительно растут.

Детали стали известны InsideEVs. В ходе выставки Japan Mobility Show в руководстве Nissan анонсировали появление таких машин. В своих планах опираются и на японский успех электрического кей-кара Nissan Sakura, и на знаменитый Leaf.

Но конкретики пока мало. На выставке компания показала несколько концептов, намекающих на будущие модели. На роль доступного электрокара отлично подходит Nissan Hyper Punk, который может превратиться в Juke 3 поколения.

Видео дня

Новый электрический кроссовер Nissan Hyper Punk – будущее автомобилей бренда. Знаменитый недорогой Juke угадывается в этом прототипе мгновенно. В компании использовали черты известной модели, чтобы намекнуть на дальнейшее развитие.

Nissan позиционирует этот прототип как инструмент для Instagram-блогеров. В салоне установили несколько камер, мониторы, систему автоматического подбора музыки и освещения. Но это не более чем яркая возможность привлечь к автомобилю внимание.

OBOZ.UA ранее показывал новый внедорожник Nissan с необычным дизайном.