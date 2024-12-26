Дешевле Дастера: каким будет новый бюджетный кроссовер Dacia

Новый бюджетный кроссовер Dacia Sandero Stepway привлечет внимание покупателей юлагодаря современному дизайну. При этом автомобиль останется меньше и дешевле Дастера. В сети показали, как может выглядеть новинка.

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Об автомобиле напоминает Motor1. Модель Dacia Sandero Stepway 4 поколения уже активно разрабатывают. Новинка станет очень популярной, ведь производитель вновь целится в самый востребованный сегмент.

При этом новую Dacia Stepway выполнят в более геометричном и брутальном стиле компании и предложат современное оснащение. Ожидается машина к 2027 году.

Компания усиливает свое присутствие на рынке и другими моделями. Новый бюджетный кроссовер Dacia Bigster уже рассекретили официально. Модель крупнее Duster 3 поколения будет стоить около 25 000 евро.

Со временем дебютирует новое поколение бестселлера Logan. А новая Dacia C-Neo – модель другого формата для С-класса. Это будет седан или большой хэтчбек размером с Skoda Octavia, который придет на место Renault Megane с ДВС.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую дешевую модель Kia.