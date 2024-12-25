Чем удивила экспертов новая дешевая модель Kia. Фото

Новая дешевая модель Kia K4 2024 года уже полностью рассекречена официально. Это долгожданный автомобиль привычного формата, который сумел приятно удивить экспертов – даже несмотря на низкую цену.

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Ближе познакомиться с новой Kia K4 удалось в Motor1. Специалисты проверили автомобиль на дороге. В первую очередь, отметили яркий дизайн машины, который привлекает внимание.

Седан пришел на смену Kia Forte и Cerato. Мы видим несколько очень интересных элементов в ярком дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Это придает машине резкий, брутальный и "насупленный" вид – смело и необычно.

Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Ручки задних дверей интегрированы в стойки крыши. Вместе с элегантным обтекаемым силуэтом это делает седан похожим на купе.

Также бюджетный седан Kia K4 отметили за отличную управляемость и уверенный комфортный ход. И даже с маломощным двигателем машину нельзя назвать медленной. В линейке есть бензиновые двигатели объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Со своей ценой Kia K4 от $21 990 за базовый вариант занял выгодное положение в сегменте.

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