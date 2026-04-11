Денег меньше, спрос – ниже: топ-10 дешевых авто для украинцев
В современной экономике денег на покупку нового авто у украинцев остается все меньше. Даже на вторичном рынке спрос стал ниже. Однако в списке топ-10 машин остались любимые недорогие модели покупателей.
Статистику продаж публикует организация Укравтопром. Аналитики в регулярном отчете отметили, что спрос снизился на 7% относительно результатов 2025 года. В марте в Украине зарегистрировали 18,3 тыс. машин с пробегом, ввезенных из-за рубежа.
Как всегда, в рейтинге доминируют бензиновые автомобили с пробегом (58%). Б/у дизельных машин – 21%, электромобилей – 9%, гибридов – 8%, авто с ГБО ввезли 4%.
Самые популярные авто с пробегом в Украине:
- VW Golf (849 шт.);
- VW Tiguan (787 шт.);
- Audi Q5 (627 шт.);
- Nissan Rogue (624 шт.);
- Skoda Octavia (594 шт.);
- Renault Megane (589 шт.);
- Ford Escape (415 шт.);
- VW Passat (385 шт.);
- Mazda CX-5 (361 шт.);
- Nissan Qashqai (352 шт.).
