Денег меньше, спрос – ниже: топ-10 дешевых авто для украинцев

В современной экономике денег на покупку нового авто у украинцев остается все меньше. Даже на вторичном рынке спрос стал ниже. Однако в списке топ-10 машин остались любимые недорогие модели покупателей.

Статистику продаж публикует организация Укравтопром. Аналитики в регулярном отчете отметили, что спрос снизился на 7% относительно результатов 2025 года. В марте в Украине зарегистрировали 18,3 тыс. машин с пробегом, ввезенных из-за рубежа.

Как всегда, в рейтинге доминируют бензиновые автомобили с пробегом (58%). Б/у дизельных машин – 21%, электромобилей – 9%, гибридов – 8%, авто с ГБО ввезли 4%.

Самые популярные авто с пробегом в Украине:

VW Golf (849 шт.); VW Tiguan (787 шт.); Audi Q5 (627 шт.); Nissan Rogue (624 шт.); Skoda Octavia (594 шт.); Renault Megane (589 шт.); Ford Escape (415 шт.); VW Passat (385 шт.); Mazda CX-5 (361 шт.); Nissan Qashqai (352 шт.).

