Что такое Renault Ampere, и как это повлияет на дешевые машины будущего

Недавно в СМИ поднялась волна обсуждений Renault Ampere – своеобразного символа дешевых машин ближайшего будущего. Но все быстро улеглось, и многие даже не поняли, о чем идет речь. Хотя вопрос интересны и важный – об этом и расскажем.

Как напоминает OBOZ.UA, активно обсуждать Renault Ampere начали в ноябре 2023 года вместе с новостями о новом Renault Twingo 4 поколения. Это дешевый электрокар, который ожидается на рынке в 2026 году с ценой менее 20 000 евро. И это только начало.

Ранее Renault кое-что сообщала о новом подразделении Ampere. Это специальный суббренд, который будет отвечать за недорогие электрические машины. В подразделение Ampere войдет не только новый бюджетник Twingo, появятся и другие модели – в целом ожидается 6 машин к 2031 году.

Сообщалось, что в качестве партнера Renault присмотрела Volkswagen для совместной разработки Twingo EV. Разумеется, немецкий производитель получил бы вариант модели для себя. Теперь стало известно, что переговоры ни к чему хорошему не привели, а VW самостоятельно разработает свой бюджетный электромобиль к 2027 году с ценой около 20 000 евро.

Возможно, Renault видела в Volkswagen крупного и перспективного партнера как раз для совместного запуска суббренда Ampere. Но эти планы не осуществились, и французском производителю в этом поможет другой партнер – из Китая.

Если коротко, Ampere – это альянс Renault с китайским партнером для разработки недорогих электромобилей, настроенных на появление в ближайшей перспективе и в крупных тиражах. При этом того самого партнера из КНР мы пока не знаем. Но очевидно, что со временем информации об этом сотрудничестве появится больше.

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