Что означают категории в водительском удостоверении: объяснение и чем отличаются в Европе

После начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев выехали на своих автомобилях в ЕС, где могли столкнуться с определенными нюансами касаемо категорий в водительском удостоверении. В целом, все стандартно: чтобы получить удостоверение, нужно сдать экзамен на знание ПДД и подтвердить навыки вождения на практике. В 1968 году с целью унификации правил была принята Венская конвенция о дорожном движении, унормировавшая также и водительские категории.

В общей сложности к конвенции присоединились 74 страны, в том числе и Украина. Что означают категории в водительском удостоверении и чем они отличаются в Украине и ЕС – читайте в материале OBOZ.UA.

Категории водительских удостоверений в Украине

В Украине утверждены следующие категории водительских удостоверений:

А1 – двухколесный транспорт (мопеды, мотороллеры и др.) с рабочим объемом двигателя до 50 куб. см или электродвигателем с мощностью до 4 кВт;

А – двухколесный транспорт (мотоциклы и др.) с рабочим объемом двигателя 50 куб. см и более или электродвигателем с мощностью 4 кВт и более;

В1 – трех- или четырехколесный транспорт (квадроциклы, трициклы, мотоциклы с прицепом и др.) массой до 400 кг;

В – автомобили массой до 3500 кг, и количеством сидячих мест (не считая водительского) до 8;

С1 – грузовые автомобили массой от 3500 до 7500 кг;

С – грузовые автомобили массой от 7500 кг, предназначенные для перевозки грузов;

D1 – автобусы вместимостью до 16 человек (без учета водителя), предназначенные для перевозки пассажиров;

D – автобусы вместимостью более 16 человек (без учета водителя), предназначенные для перевозки пассажиров;

BE, C1E, CE, D1E, DE – сопоставимые транспортные средства, тягачом в которых выступает транспорт категорий B, C1, C, D1 или D.

T – троллейбусы и трамваи.

При этом, чтобы сдать экзамен на категорию А и А1, нужно достигнуть 16-летнего возраста, а для категорий В1, В, С1, С – 18-летнего.

С 19 лет можно сдавать экзамены для категорий ВЭ, С1Э, СЭ. Категории D1, D, D1E, DE, T можно получить только достигнув 21 года.

Категории водительских удостоверений в ЕС

К Венской конвенции о дорожном движении присоединились все страны ЕС. Она не действует только в Андорре, Лихтенштейне, Сербии, Сан-Марино, Ватикане, Черногории. В целом к унифицированным правилам присоединились и другие страны вне Европейского континента, в частности Бразилия, Вьетнам, Гайана, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Израиль, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Кения, Куба, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Перу.

Категории водительских удостоверений в ЕС практически аналогичны украинским, но есть несколько нюансов и даже дополнительных категорий:

АМ – категория для 2-х и 3-х колесных транспортных средств с максимальной скоростью не более 45 км/ч, а также легких квадроциклов;

А1 – категория для легких мотоциклов с рабочим объемом цилиндров не более 125 см3 и мощностью электродвигателя до 11 кВт;

А2 – категория для мотоциклов мощностью до 35 кВт;

С1Е – категория для транспортных средств категории С1 или В, буксирующих тяжеловесный прицеп с общей массой до 12 000 кг.

Чтобы работать дальнобойщиком в ЕС, нужны права на грузовик категории СЕ.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал о том, кого коснется обновленная услуга получения водительского удостоверения и сколько придется платить.

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