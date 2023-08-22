Chevrolet показала большой семейный кроссовер по цене Octavia. Фото

Компания Chevrolet показала большой семейный кроссовер Captiva 2024 модельного года. Обновленный автомобиль оценили как Skoda Octavia. Взамен производитель предлагает вместительную практичную машину.

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О новинке сообщает официальный сайт. Кроссовер Chevrolet Captiva 2 поколения появился в 2018 году. Теперь пришло время провести плановое обновление.

После рестайлинга автомобиль получил сильно переработанную переднюю часть. Именно здесь сосредоточены основные изменения. Появилась новая крупная решетка и другой бампер, изменилось декоративное оформление хромированными элементами.

Салон Chevrolet Captiva 2024 модельного года получил современное оснащение. На передней панели установили крупный сенсорный монитор информационно-развлекательной системы диагональю 10,4 дюймов. А перед водителем появился цифровой щиток приборов.

Покупатели смогут выбрать машину с 5- и 7-местной конфигурацией интерьера. На каждом из трех рядов кресел теперь есть USB-разъемы.

Кроссовер Chevrolet Captiva предлагается с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который выдает 147 л.с. Привод у автомобиля исключительно передний. Цена – от 28 700 долларов.

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