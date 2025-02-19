Чем порадовал недорогой внедорожник Nissan: специалисты поделились мнением

Недорогой внедорожник Nissan Frontier 2025 модельного года является практичной современной машиной со своими особенностями. У модели есть качества, которые порадовали специалистов.

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Ранее пикап Nissan Frontier рассекретили официально и отправили в продажу после модернизации. В Carscoops сделали акценты на основных преимуществах модели Nissan 2025 года.

Nissan Frontier конкурирует с самыми практичными моделями в сегменте среднеразмерных пикапов. Внедорожник станет крепким и практичным предложением, которое понравится покупателям своей надежностью, простотой и привлекательной ценой.

Специалисты отметили надежную проверенную силовую установку и высокую практичность с широкими возможностями конфигурации. Простота конструкции также оказалась преимуществом – в таком случае покупатели получают именно то, что им нужно.

Под капотом 3,8-литровый двигатель V6 выдает мощность 310 л.с. В оснащении Nissan Frontier – беспроводные AppleCarPlay и Android Auto, расширен список базового оборудования. Toyota Tacoma и Chevrolet Colorado – основные соперники Nissan Frontier на рынке США. Цена – чуть более 30 000 долларов.

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