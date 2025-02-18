Долгожданный недорогой кроссовер Volkswagen показали на новых фото

Долгожданный кроссовер Volkswagen Atlas 2 поколения показали на новых фото после официальной премьеры. Этот практичный недорогой автомобиль для большой семьи готовят к выходу на рынок.

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OBOZ.UA напоминает, что дизайн модели Volkswagen уже показывали ранее на фото. Но теперь есть возможность изучить его в подробностях. В целом у моделей Volkswagen довольно простой дизайн, и все они выполнены в общей стилистике. Поэтому новый VW Atlas 2 поколения получил знакомую внешность в стиле других автомобилей бренда, хотя на предшественника почти не похож.

Новый Volkswagen Atlas 2026 модельного года также известен как VW Teramont. Именно с таким именем автомобиль готовится к выходу на китайский рынок в ближайшее время.

Вдобавок кроссовер Volkswagen получил приставку Pro в названии. Это самый крупный кроссовер бренда – 5158 мм в длину.

Цена VW Atlas в США до обновления – от 38 000 долларов. Но в Китае новая модель будет еще дешевле, хотя цену пока не объявили. Самый доступный вариант предложат покупателям с 213-сильным двигателем.

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