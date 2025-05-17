Бюджетный кроссовер Renault получил полный привод и новый дизайн. Фото

Новый бюджетный кроссовер Renault 4 E-Tech всем очень понравился. А особый вариант Savane 4x4 с полным приводом и измененным дизайном показали на новых официальных фото.

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Модель, которая также известна как Renault R4 2026 модельного года, превратили в крутой внедорожник Renault 4 Savane 4x4. OBOZ.UA напоминает о том, что на данный момент автомобиль носит статус концепта.

Новый Renault 4 Savane 4x4 получил увеличенный дорожный просвет и другие покрышки. С некоторыми изменениями во внешности электрокар выглядит необычно.

Силуэт модели отсылает к знаменитому классическому хэтчбеку Renault 4L 60-х годов ХХ столетия. Спереди – лаконичная глянцевая панель черного цвета и аккуратные фары. Электромобиль Renault 4 получил неокрашенные пластиковые детали на бамперах.

Силовая установка Renault 4 Savane 4x4 представлена двумя электромоторами. Мощность не называют, но отдача превышает 200 сил. И появился полный привод. Цена Renault 4 E-Tech 2026 модельного года в стандартном исполнении – около 29 000 евро за базовый вариант.

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