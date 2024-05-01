Бюджетный кроссовер Renault Duster 3 для Украины показали на свежих фото

Новый бюджетный кроссовер Renault Duster 2025 модельного года полностью рассекретили официально и показали на свежих фото. В таком виде автомобиль получат покупатели в Украине, когда автомобиль отправится в продажу.

OBOZ.UA напоминает, что долгожданный бюджетный кроссовер начнут производить на заводе в Турции летом 2024 года. Следом новинка отправится к первым покупателям.

Модель появится на украинском рынке в 2025 году. Судя по изображениям, новинка почти идентична модели Dacia Duster 3, которую выполнили в стиле концептуального кроссовера Bigster.

Спереди отличается решетка между фарами с крупной надписью Renault на всю ширину. Сзади на дверце багажника также появился логотип бренда. В остальном – дизайн тот же.

Двигатели Renault Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 145 л.с.).

Оснащение Duster 3 поколения получилось достойным: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности. Также в списке оборудования есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о странном китайском кроссовере для европейских покупателей.