Очень дешевый китайский кроссовер удивил европейской ценой. Фото

Новый кроссовер Chery Jaecoo J7 из Китая готовится отправиться на европейский рынок. Автомобиль показали на фото. Это очень дешевая модель с хорошим оснащением, однако в Европе машина будет стоить непростительно дорого для машины из КНР.

О новинке и всех подробностях сообщает CarNewsChina. Это адаптированный вариант модели для китайского рынка Tansuo 06, который стоит около 20 000 долларов. Но европейцам машина достанется с именем Jaecoo J7. Впрочем, производитель все равно решил выбрать труднопроизносимое экзотическое название в привычном стиле для китайских автомобилей.

Цена Jaecoo J7 – от 50 000 долларов. Внешность кроссовера почти полностью повторяет Chery Tansuo 06. С другой стороны, в целом дизайн хотя бы никого из большого автопрома не копирует напрямую.

Машина кажется крупной из-за брутальной внешности, однако габариты сравнимы с компактными Kia Sportage и Toyota RAV4. Длина равна 4538 мм (колесная база – 2672 мм), ширина составляет 1898 мм, а высота – 1680 мм. Объем багажника – до 1335 л при сложенных спинках задних кресел.

Новый J7 будет предлагаться с 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л.с. (290 Нм крутящего момента) и гибридным вариантом на 154 силы. В оснащении – проекционный дисплей и системы помощи водителю с множеством разных функций.

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