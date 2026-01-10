Бюджетный кроссовер Kia новой эры показали на официальных фото

Новый кроссовер Kia EV2 – бюджетная модель новой эры для производителя. Корейская компания делает акцент на электромобилях, и долгожданный автомобиль показали на новых официальных фото.

OBOZ.UA напоминает, что новый Kia EV2 станет самым маленьким кроссовером в новой линейке корейского бренда. Электрокроссовер получил современный дизайн с эффектной наружной светотехникой и множеством геометричных линий на кузове.

Именно таким был концепт, и его внешность почти без изменений появилась на серийной машине. Новинка по размерам меньше Kia EV3 и окажется дешевле.

Фактически, это бюджетная модель среди корейских электрокаров. Ориентировочная цена – от 25-30 000 евро. Из-за бюджетного позиционирования большой запас хода Kia EV2 не ожидался, но машину подготовили с 60-киловаттной батареей на 440 км.

Базовый вариант предложит блок емкостью 40 кВтч примерно на 300 км. Мощность силовых установок – от 134 до 145 л.с.

