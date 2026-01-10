Mazda рассекретила альтернативу своему кроссоверу CX-5. Фото

Недорогой кроссовер Mazda CX-5 уже рассекретили в третьем поколении. Но автомобилю придется сражаться не только с конкурентами, но и с соседом по модельному ряду. Компания подготовила электрическую альтернативу.

Модель Mazda CX-6e 2027 года показали на новых официальных фото после премьеры. OBOZ.UA напоминает, что перед нами – адаптированный для Европы вариант китайской модели Mazda EZ-60.

Электромобиль Mazda CX-6e получил эффектный дизайн. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года. Также автомобиль полностью соответствует кроссоверу EZ-60, который уже отправился в продажу в КНР.

Запас хода электромобиля Mazda CX-6e (258 л.с.) – 480 км. В Китае также предлагают гибрид Mazda EZ-60 (238 л.с.) с общим запасом хода 1000 км, но европейцам такой вариант не предложат.

Цена Mazda EZ-60 – от 16 800 долларов в Китае. В Европе автомобиль окажется в несколько раз дороже.

