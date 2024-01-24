Бюджетный электрокар Tesla оказался новым кроссовером: что известно

Самая дешевая Tesla в истории будет стоить 25 000 долларов, когда выйдет на рынок. Это компактный кроссовер бюджетного сегмента, о котором появились новые подробности.

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Об том сообщает Carscoops. Автомобиль, который в итоге могут назвать Tesla Model 2, на данный момент известен под кодовым именем Tesla Redwood. Новинка ожидается в 2025 году.

Но, скорее всего, товарный вариант модели задержится дольше. Ведь производство пикапа Tesla Cybertruck удалось начать только спустя четыре года после презентации. Сборку Redwood начнут на заводе в Техасе, затем подключат фабрику в Берлине.

Новая Tesla будет соперничать с самыми доступными электромобилями Peugeot, Fiat и Volkswagen на европейском рынке. Также не исключается столкновение с бюджетными китайскими электрокарами в КНР.

Никаких подробностей о дизайне пока нет. На каких-то эскизах машину показывали как уменьшенный вариант Model Y, на других внешность вдохновлена пикапом Cybertruck. Тестовых прототипов никто не видел – скорее всего, их еще не существует.

В компании все еще работают над новым методом производства, который позволит существенно снизить себестоимость электромобилей Tesla. Именно благодаря этому удастся сделать новую модель дешевой. Но неизвестно, когда она появится.

OBOZ.UA ранее показывал новую недорогую модель VW.