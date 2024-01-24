Новый недорогой Volkswagen для миллионов получил дизайн в стиле Passat. Фото

Volkswagen Golf – известный на весь мир недорогой автомобиль, который традиционно расходится миллионами на разных рынках. Производитель показал новый вариант модели после модернизации 2024 года. Дизайн выполнили в стиле Passat.

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Долгожданную доступную модель Volkswagen Golf после модернизации презентовали официально. Все детали сообщили на официальном сайте автопроизводителя.

В 2024 году модели VW Golf исполняется 50 лет. Новый Volkswagen Golf 8.5 станет подходящей возможностью отметить этот громкий юбилей. Очевидно, что после рестайлинга машина изменилась незначительно. Однако новый Golf стал современнее и получил передний бампер в стиле VW Passat 9 поколения. У модификации GTI своя внешность, более агрессивная.

В салоне появилось новое оснащение. Главное – модернизированная информационно-развлекательная система. Производитель доработал этот инструмент, теперь мультимедийный комплекс работает быстрее и стабильнее. Система получит ассистента с искусственным интеллектом.

Двигатели VW Golf 2024:

бензин 1,5 л (115 л.с.);

бензин 1,5 л (150 л.с.);

бензин 2 л (204 л.с.);

бензин 2 л (265 л.с.);

дизель 2 л (116 л.с.);

дизель 2 л (150 л.с.);

гибрид (204 л.с.);

гибрид (272 л.с.).

Полностью электрический вариант появится уже в следующем, девятом поколении модели к 2028 году.

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