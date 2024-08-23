Бюджетный автомобиль VW нового поколения впервые показали на фото

Новый Volkswagen ID.2 – компактный электрокар и бюджетный автомобиль следующего поколения. В компании на эту модель возлагают большие надежды. Впервые эту машину показали на живых фото.

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Volkswagen готовит новинку на смену VW Polo и, как ожидается, ее полностью рассекретят в 2024 или 2025 году. В свое время Polo был настоящим хитом. Новинка должна повторить судьбу предшественника. Детали сообщает Carscoops.

Бюджетный VW ID.2 присоединится к обновленной электрической линейке производителя. Дизайн должны выполнить в стиле концепта Volkswagen ID2.all, который предвещал появление новой модели. Однако пока судить об этом рано – на испытательном полигоне показали прототип с укороченным кузовом Volkswagen ID.3.

Ранее сообщалось, что серийный вариант будет выглядеть даже лучше концепта. Новый Volkswagen ID.2 получится небольшой, с длиной около 4 м, колесной базой 2600 мм, шириной приблизительно 1,8 м и высотой в 1,5 м. В основе используют новую платформу MEB Entry, на которой также построят компактный кроссовер.

Кроме базовой машины с ценой около 25 000 евро планируется спортивный вариант GTI. Приблизительная мощность электрической силовой установки в топовом исполнении – 250 л.с. Запас хода после полной зарядки – в диапазоне 300-400 км.

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