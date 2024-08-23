Нового соперника VW Golf от Kia показали на дороге до премьеры

Новая модель Kia K4 2024 года – недорогой автомобиль классического формата с кузовом седан, который будет соперничать с Toyota Corolla. Теперь в линейке появился также соперник VW Golf с кузовом хэтчбек, который показали на дороге.

Видео дня

О хэтчбеке Kia K4 2025 года сообщает CarSpyMedia. Практичные покупатели точно оценили бы такой вариант модели. Но компания пока не раскрывает дизайн машины. А в сеть попал тестовый прототип.

Эту модель Kia K4 тестируют с кожухом на кузове, чтобы нельзя было рассмотреть мелкие детали. Хотя секретов не так уж много. В целом стиль будет тот же, что и у седана. То есть стоит ожидать эффектную пластику на кузове и необычную светотехнику.

Более того, ранее в сеть попали фотографии новой Kia K4 с кузовом пятидверный хэтчбек без маскировки. Так что дизайн, по большому счету, уже не является тайной. На европейском рынке модель может получить имя Kia Ceed.

В линейке седана есть бензиновые моторы объемом 1,6 (турбо, 190 л.с.) и 2 л (147 л.с.). Цена Kia K4 – $21 990 за базовый вариант. Таким образом автомобиль занял выгодное положение в сегменте, хотя немного подорожал относительно предшественника. Kia Forte, которому новинка пришла на смену, стоит 20 000 долларов, родственная Hyundai Elantra – около 22 000.

Напомним, OBOZ.UA ранее рассказывал про новый кроссовер Kia.