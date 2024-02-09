Бюджетную модель MG3, которую ждут в Украине, показали изнутри. Фото

Автомобили MG (бренд когда-то был британским), которые разрабатывают в Китае, представлены в том числе на украинском рынке. Ожидается, что у нас может появиться самая дешевая глобальная модель компании – MG3 2024 года. Бюджетную машину показали на фото изнутри.

В сети продемонстрировали компактный хэтчбек, который в скором времени отправится в производство и придет на смену актуальной модели MG3. Премьера состоится 26 февраля, довольно скоро. Фото салона MG3 2024 года появились на сайте Carscoops.

В интерьере MG3 заметны сразу два крупных экрана. Первый выполняет роль цифрового щитка приборов перед водителем, второй – это монитор мультимедийной системы.

Дизайн модели – современный и динамичный, если не сказать агрессивный. В конкурентах – Skoda Fabia, Peugeot 208, Opel Corsa и Volkswagen Polo. Но на них новый MG 3 2024 модельного года совсем не похож. Это необычно для китайского автомобиля.

Этот бренд несколько лет назад выкупили китайцы и теперь пытаются занять часть европейского рынка доступными моделями. Украина – не исключение. На нашем рынке может пригодиться бюджетный автомобиль с ориентировочной ценой 15 000 евро за базовый вариант.

Технической информации о машине пока нет. Но известно, что покупатели смогут выбрать бензиновые и гибридные модификации.

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