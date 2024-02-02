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Бюджетник Renault Duster в Украине почти в два раза обогнал ближайшего соперника

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
357
Renault Duster

На рынке новых автомобилей украинские покупатели выделяют почти бессменного лидера – бюджетный кроссовер Renault Duster. Эта модель почти в два раза обошла ближайшего соперника в статистике продаж за январь.

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Конкретные цифры сообщает организация "Укравтопром". Январский рынок в Украине возглавил знаменитый недорогой кроссовер. Но и в целом, как всегда, покупатели отдают предпочтение достаточно доступным моделям.

Самые популярные автомобили в Украине (январь 2024 года):

  1. Renault Duster (479 шт.);
  2. Volkswagen ID.4 (286 шт.);
  3. Toyota RAV4 (271 шт.);
  4. Skoda Scala (126 шт.);
  5. Mazda CX-5 (103 шт.);
  6. Hyundai Tucson (100 шт.);
  7. BYD Song (86 шт.);
  8. Honda e:NS1 (80 шт.);
  9. Volkswagen Touareg (79 шт.);
  10. Toyota Land Cruiser Prado (78 шт.).
Hyundai Tucson

Самые популярные бренды в Украине (январь 2024 года):

  1. Toyota (764 шт.);
  2. Renault (504 шт.);
  3. Volkswagen (476 шт.);
  4. Skoda (312 шт.);
  5. Nissan (188 шт.);
  6. Hyundai (177 шт.);
  7. Suzuki (160 шт.);
  8. Peugeot (159 шт.);
  9. Lexus (151 шт.);
  10. Mazda (149 шт.).

В целом январский рынок в Украине вырос на 47% относительно прошлогоднего результата – куплено около 4,4 тысяч новых машин.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о большом недорогом седане Hyundai, который начали продавать в Украине.