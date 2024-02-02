Бюджетник Renault Duster в Украине почти в два раза обогнал ближайшего соперника
На рынке новых автомобилей украинские покупатели выделяют почти бессменного лидера – бюджетный кроссовер Renault Duster. Эта модель почти в два раза обошла ближайшего соперника в статистике продаж за январь.
Конкретные цифры сообщает организация "Укравтопром". Январский рынок в Украине возглавил знаменитый недорогой кроссовер. Но и в целом, как всегда, покупатели отдают предпочтение достаточно доступным моделям.
Самые популярные автомобили в Украине (январь 2024 года):
- Renault Duster (479 шт.);
- Volkswagen ID.4 (286 шт.);
- Toyota RAV4 (271 шт.);
- Skoda Scala (126 шт.);
- Mazda CX-5 (103 шт.);
- Hyundai Tucson (100 шт.);
- BYD Song (86 шт.);
- Honda e:NS1 (80 шт.);
- Volkswagen Touareg (79 шт.);
- Toyota Land Cruiser Prado (78 шт.).
Самые популярные бренды в Украине (январь 2024 года):
- Toyota (764 шт.);
- Renault (504 шт.);
- Volkswagen (476 шт.);
- Skoda (312 шт.);
- Nissan (188 шт.);
- Hyundai (177 шт.);
- Suzuki (160 шт.);
- Peugeot (159 шт.);
- Lexus (151 шт.);
- Mazda (149 шт.).
В целом январский рынок в Украине вырос на 47% относительно прошлогоднего результата – куплено около 4,4 тысяч новых машин.
Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о большом недорогом седане Hyundai, который начали продавать в Украине.