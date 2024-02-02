Бюджетник Renault Duster в Украине почти в два раза обогнал ближайшего соперника

На рынке новых автомобилей украинские покупатели выделяют почти бессменного лидера – бюджетный кроссовер Renault Duster. Эта модель почти в два раза обошла ближайшего соперника в статистике продаж за январь.

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Конкретные цифры сообщает организация "Укравтопром". Январский рынок в Украине возглавил знаменитый недорогой кроссовер. Но и в целом, как всегда, покупатели отдают предпочтение достаточно доступным моделям.

Самые популярные автомобили в Украине (январь 2024 года):

Renault Duster (479 шт.); Volkswagen ID.4 (286 шт.); Toyota RAV4 (271 шт.); Skoda Scala (126 шт.); Mazda CX-5 (103 шт.); Hyundai Tucson (100 шт.); BYD Song (86 шт.); Honda e:NS1 (80 шт.); Volkswagen Touareg (79 шт.); Toyota Land Cruiser Prado (78 шт.).

Самые популярные бренды в Украине (январь 2024 года):

Toyota (764 шт.); Renault (504 шт.); Volkswagen (476 шт.); Skoda (312 шт.); Nissan (188 шт.); Hyundai (177 шт.); Suzuki (160 шт.); Peugeot (159 шт.); Lexus (151 шт.); Mazda (149 шт.).

В целом январский рынок в Украине вырос на 47% относительно прошлогоднего результата – куплено около 4,4 тысяч новых машин.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о большом недорогом седане Hyundai, который начали продавать в Украине.